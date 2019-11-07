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Жоау Педру продлил контракт с «Кальяри»

7 ноября 2019, 20:04
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Полузащитник «Кальяри» Жоау Педру продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2023 года.

27-летний бразилец выступает за команду с 2014 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за «Кальяри» и забил шесть мячей.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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