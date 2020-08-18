Жоау Мариу хотел бы продолжить карьеру в Испании

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании. Прошлый сезон португалец провел на правах аренды в «Локомотиве».

— Хотел бы поиграть в ла лиге. Для меня это был бы новый, интересный опыт. Думаю, что испанский стиль игры подходит мне лучшего всего, — цитирует Жоау Мариу AS. — Мне интересен клуб, который выступал бы в еврокубках. Из которого я мог бы попадать в сборную. Уверен, что смогу найти такой вариант.

Напомним, что контракт Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.