Жоау Мариу хотел бы продолжить карьеру в Испании
18 августа 2020, 18:33
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Испании. Прошлый сезон португалец провел на правах аренды в «Локомотиве».
— Хотел бы поиграть в ла лиге. Для меня это был бы новый, интересный опыт. Думаю, что испанский стиль игры подходит мне лучшего всего, — цитирует Жоау Мариу AS. — Мне интересен клуб, который выступал бы в еврокубках. Из которого я мог бы попадать в сборную. Уверен, что смогу найти такой вариант.
Напомним, что контракт Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...