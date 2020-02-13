Жервинью вернулся в расположение «Пармы» спустя две недели. Игрок хотел покинуть команду

Нападающий Жервинью вернулся в расположение «Пармы» спустя две недели, сообщает Calciomercato.

32-летний ивуариец регулярно пропускал тренировки в январе и феврале, а также заявлял клубу о своем желании уйти. Сначала Жервинью едва не перешел в «Аль-Садд», но трансфер был заблокирован Федерацией футбола Катара. Позже игрок не смог договориться с клубами МЛС, после чего был вынужден вернуться в Италию. Как сообщает источник, в четверг Жервинью пришел на утреннюю тренировку и извинился перед командой и руководством за свое поведение. Затем ивуариец приступил к работе в общей группе.

В сезоне-2019/20 Жервинью провел за «Парму» 18 матчей, на его счету 6 голов и 3 результативных передачи.