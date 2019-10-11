Жервинью продлил контракт с «Пармой»
11 октября 2019, 16:15
Нападающий Жервинью продлил контракт с «Пармой». Новое соглашение 32-летнего ивуарийца рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Жервинью выступает за «Парму» с 2018 года. Прошедшим летом к нападающему проявляли интерес ряд клубов, но он решил не менять команду. В нынешнем сезоне форвард успел провести 8 матчей и забить 3 гола, а также сделать 2 голевые передачи.
Rinnovato il contratto di #Gervinho fino al 2022 ???— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) October 11, 2019
?? https://t.co/LwVjkNkcg9#NextchApter #Gervinho2022 #ForzaParma pic.twitter.com/beYtEQZaFt
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