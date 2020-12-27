Жервинью может перейти в «Интер»

«Интер» интересуется нападающим «Пармы» Жервинью, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте заинтересован в работе с 31-летним ивуарийцем. Сообщается, что на футболиста также претендует «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Sirene di mercato per #Gervinho che pu? lasciare il #Parma a gennaio. Dall'Arabia ha chiesto informazioni l'#AlHial, mentre in Italia c'? sempre l'#Inter interessata (#Conte lo voleva gi? in estate). #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) December 27, 2020

В сезоне-2020/21 Жервинью провел 12 матчей в составе «Пармы», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.