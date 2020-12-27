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Жервинью может перейти в «Интер»

27 декабря 2020, 13:58
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«Интер» интересуется нападающим «Пармы» Жервинью, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте заинтересован в работе с 31-летним ивуарийцем. Сообщается, что на футболиста также претендует «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

В сезоне-2020/21 Жервинью провел 12 матчей в составе «Пармы», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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