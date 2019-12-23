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Жена Икарди: «Пусть Лукаку забьет в важных матчах»

16:23
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Ванда Нара, жена и агент форварда «ПСЖ» Мауро Икарди рассказала, что она думает об игре форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Бельгиец сделал дубль в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (4:0).

— Было бы хорошо увидеть, как Лукаку забивает в важных матчах, — цитирует Нару Calciomercato.com со ссылкой на эфир программы Tiki Taka. — В Лиге чемпионов он не мог забить в важные моменты, и теперь будет смотреть плей-офф по телевизору. Вы можете критиковать Икарди за что угодно, но правда в том, что последней «девяткой», которая забила 120 голов за «Интер», был он.

26-летний Мауро Икарди провел 219 матчей за «Интер» и забил 124 мяча при 28 голевых передачах. «ПСЖ» арендовал его до конца нынешнего сезона.

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