Жена Икарди: "Мауро хочет остаться в "Интере"

Жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что ее муж хочет остаться в клубе и что его проблема с коленом не является выдумкой.

– Мауро хочет остаться в "Интере", – цитирует Ванду Football Italia. – Я работаю над тем, чтобы ему было хорошо и они помирились с клубом.

Дерби? Проблема с коленом - не выдумка. Для Мауро здоровье является приоритетом и он заботится о себе 24 часа в сутки. Игру против "СПАЛа" мы смотрели дома, с семьей. Наше отсутствие на стадионе – одна из договоренностей с клубом, а не потому что мы боялись быть освистанными.

Сейчас я говорю с Мароттой (генеральный директор "Интера" – Прим. "СЭ") больше, чем с мужем. Хочу избежать недоразумений в это время.

Икарди хочет продолжить свою карьеру в "Интере" и мы надеемся, что все будет решено как можно скорее.

В текущем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах. На его счету 15 голов и 3 результативные передачи.