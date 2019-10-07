Жена Икарди: «Интеру» на хватило Мауро в матче с «Ювентусом»

Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что «Интеру», которому принадлежат права на футболиста, не хватило аргентинского нападающего в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:2)

— Конечно, мы смотрели этот матч, — приводит слова Нары Football Italia со ссылкой на Tiki Taka. — В первом тайме, казалось, «Интер» должен был сделать большее.

«Интеру» не хватает Икарди. Клубу не хватает Мауро в серии А и Лиге чемпионов. Мауро забил восемь мячей в ворота «Ювентуса» в 11 матчах.

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