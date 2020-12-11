Бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф выразил соболезнования по поводу смерти чемпиона мира 1982 года Паоло Росси. Итальянец ушел из жизна в ночь со среды на четверг.

«Когда я был ребенком и играл в футбол на улицах, Паоло Росси представлял Италию так же, как Пеле и Марадона Бразилию и Аргентину. Ушла икона футбола, но главное настоящий джентльмен и вежливый человек. Мои соболезнования его семье и его друзьям. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей любимой игры. Покойся с миром, Паоло Росси», — написал Зеедорв в Instagram.