Зеедорф — о Росси: «Спасибо за все, что вы сделали для нашей любимой игры»
Бывший полузащитник «Милана» Кларенс Зеедорф выразил соболезнования по поводу смерти чемпиона мира 1982 года Паоло Росси. Итальянец ушел из жизна в ночь со среды на четверг.
«Когда я был ребенком и играл в футбол на улицах, Паоло Росси представлял Италию так же, как Пеле и Марадона Бразилию и Аргентину. Ушла икона футбола, но главное настоящий джентльмен и вежливый человек. Мои соболезнования его семье и его друзьям. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей любимой игры. Покойся с миром, Паоло Росси», — написал Зеедорв в Instagram.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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