Заявление «Лацио» о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад». Оно состоит из двух предложений

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре выступил с официальным заявлением по поводу перехода полузащитника Давида Сильвы в «Сосьедад». из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец близок к подписанию контракта с римским клубом.

— Я узнал о переходе Давида Сильвы в «Сосьедад», — приводит пресс-служба «Лацио» слова Таре. — Я очень уважаю его как футболиста, но не как человека.

По информации СМИ, Сильва имел предварительную договоренность с «Лацио», однако предпочел вернуться на родину, не поставив римлян в известность о своем решении.