Завтра итальянские клубы смогут возобновить тренировки

Правительство Италии разрешило местным футбольным клубам возобновить тренировки с понедельника, сообщает Football Italia. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Ранее местные власти сняли запрет на проведение тренировок с 4 мая, но это касалось только индивидуальных видов спорта. В командных видах, таких, как футбол, тренироваться разрешили с 18 мая. Теперь же это решение изменено, и уже 4 мая команды смогут вернуться к тренировкам.

Ранее стало известно, что все 20 клубов серии А проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.

По данным Worldometer, общее число зараженных в мире достигло 3 503 670 человек. Зафиксировано 245 172 летальных исхода, 1 129 082 человека выздоровели.