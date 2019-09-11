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Зарплата Конте в «Интере» — 11 миллионов евро в год. Это вдвое больше, чем у Сарри и Анчелотти

15:31
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте получает в серии А самую большую зарпату -11 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На втором месте по зарплате в чемпионате Италии идет главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри  — 5,5 миллионов евро, а на третьем Карло Анчелотти («Наполи») — 5 миллионов евро.

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