Главный тренер «Интера» Антонио Конте получает в серии А самую большую зарпату -11 миллионов евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

На втором месте по зарплате в чемпионате Италии идет главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри — 5,5 миллионов евро, а на третьем Карло Анчелотти («Наполи») — 5 миллионов евро.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр