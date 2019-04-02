"Ювентус" забил 500-й гол в период работы Аллегри

"Ювентус" выигрывает у "Кальяри" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии. Единственный на данный момент мяч забил Леонардо Бонуччи.

Это 500-й гол команды в период работы нынешнего главного тренера Массимилиано Аллегри. Он возглавил "Юве" в 2014 году. Под его руководством бьянконери по четыре раза выиграли чемпионат и Кубок Италии, дважды дошли до финала Лиги чемпионов.

5️⃣ 0️⃣ 0️⃣ ⚽



Juventus have now scored 500 goals in the Max Allergri era. Only under two other Coaches have Juventus scored more.



👏 pic.twitter.com/3ncvNmoyBQ – Arjun Pradeep (@IndianRegista) 2 апреля 2019 г.

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