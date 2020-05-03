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«Ювентус» вызвал Роналду и других легионеров из-за границы

3 мая 2020, 20:26
Криштиану Роналду. Фото Goal
Криштиану Роналду. Фото Goal

«Ювентус» вызвал иностранных футболистов из-за границы, сообщает Goal. Туринский клуб в ближайшее время возобновит тренировки и будет готовиться к возобновлению сезона.

Легионеры по прибытию в Италию пройдут обязательный двухнедельный карантин, после которого смогут вернуться к занятиям.

Среди легионеров «Юве» за пределами Италии карантин проводит пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

«Юве» после 26 туров занимает первое место в таблице серии A, на 1 очко опережая «Лацио».

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