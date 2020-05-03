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«Ювентус» ведет переговоры о продлении контракта с Буффоном, Кьеллини и Дибалой

3 мая 2020, 17:06
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с тремя игроками.

Ранее стало известно, что туринцы готовы продлить контракт с 42-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном до 2021 года.

- Переговоры с Буффоном и Кьеллини вышли на финишную прямую, также мы разговариваем с Дибалой, — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia. - Вся эта ситуация с коронавирусом прервала переговоры с игроками.

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