«Ювентус» разгромил «Фиорентину», Роналду забил два гола с пенальти

«Ювентус» в матче 22-го тура чемпионата Италии разгромил «Фиорентину» со счетом 3:0. Дубль оформил Криштиану Роналду (оба гола он забил с пенальти). Еще один мяч забил Маттейс де Лигт.

«Ювентус» занимает первое место в таблице. «Фиорентина» идет 14-й.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

«Ювентус» — «Фиорентина» — 3:0 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 40 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 80 — с пенальти (2:0). де Лигт, 90+1 (3:0).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру, де Лигт, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 88), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала, 67), Куадрадо, Дуглас Коста (Бернардески, 83).

«Фиорентина»: Дронговски, Пеццела, Чеккерини, Далберт, Лирола (Агудело, 89), Игор, Бенасси, Пульгар, Геззаль (Влахович, 61), Кьеза, Кутроне (Соттиль, 73).

Предупреждения: Кьеза, 33. Бонуччи, 35. Пеццела, 39. Геззаль, 50. Чеккерини, 80.

Судья: Паскуа (Италия).

2 февраля. Турин. Стадион «Алльянц».