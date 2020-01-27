«Ювентус» проиграл «Наполи»

«Наполи» выиграл у «Ювентуса» в матче 21-го тура чемпионата Италии (2:1). Голами в составе победителей отметился Петр Зелиньски и Лоренцо Инсинье. У проигравших единственный мяч забил Криштиану Роналду.

Неаполитанцы прервали пятиматчевую серию побед туринцев в серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (0:0)

Голы: Зелиньски, 63 (1:0). Инсинье, 86 (2:0). Криштиану Роналду, 90 (2:1).

«Наполи»: Мерет, Хюсай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Руис, Демме (Лоботка, 69), Зелиньски (Эльмас, 81), Кальехон, Милик (Льоренте, 90), Инсинье.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандру, Бентанкур, Пьянич (Рабьо, 50), Матюиди (Дуглас Коста, 72), Дибала (Бернардески, 72), Игуаин, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Демме, 30. Бентанкур, 61. Рабьо, 70. Хюсай, 76. Бернардески, 81. де Лигт, 85. Криштиану Роналду, 90+3.

Судья: Мариани.

26 января. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».