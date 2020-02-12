«Ювентус» продлит контракт с Кьеллини

«Ювентус» предложит защитнику Джорджо Кьеллини продлить контракт еще на один сезон, сообщает Calciomercato.

По информации издания, клуб хочет поддержать 35-летнего капитана команды, который не играет с сентября 2019 года из-за повреждения крестообразной связки.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. Его текущий контракт со «старой синьорой» истекает в конце июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Кьеллини провел лишь один матч в составе «Юве», в первом туре чемпионата Италии против «Пармы» защитник забил единственный гол в матче и принес своей команде победу. Незадолго до матча второго тура против «Наполи» Кьеллини получил разрыв крестообразной связки на тренировке.