"Ювентус" продлил контракт с Ругани

"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года.

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе "бьянконери" он трижды выигрывал чемпионат Италии, три раза - Кубок Италии и дважды - Суперкубок этой страны.

В текущем сезоне Ругани провел 14 матчей за "Ювентус" и забил 2 гола.

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