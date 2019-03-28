18:50 28 марта | Футбол — Италия

"Ювентус" продлил контракт с Ругани

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"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Даниэле Ругани. Новое соглашение с 24-летним итальянцем рассчитано до 2023 года. 

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе "бьянконери" он трижды выигрывал чемпионат Италии, три раза - Кубок Италии и дважды - Суперкубок этой страны. 

В текущем сезоне Ругани провел 14 матчей за "Ювентус" и забил 2 гола. 

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