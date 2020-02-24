«Ювентус» продлил контракт с Матюиди еще на один год

Полузащитник Блез Матюиди останется в «Ювентусе» на следующий сезон. Контракт французского хавбека с туринцами истекал в конце сезона, но руководство клуба воспользовалось опцией продления, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

— Я остаюсь, в моем контракте была опция продления, и клуб воспользовался ею. Рад, что останусь еще на сезон. У меня не было сомнений, так как я чувствовал поддержку всех сторон, и также я думал о своей семье, которой нравится город, — рассказал Матюиди.

В текущем сезоне 32-летний француз провел 30 матчей за «бьянконери», отличившись одним голом и двумя передачами.