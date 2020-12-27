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«Ювентус» претендует на Льоренте и Дзадзу

27 декабря 2020, 17:05
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«Ювентус» намерен в ближайшее трансферное окно укрепить линию атаки, утверждает Tuttosport.

В сферу интересов туринского клуба входит форвард Фернандо Льоренте, который на данный момент выступает за «Наполи», а также нападающий Симоне Дзадза, играющий за «Торино».

Стоит отметить, что, в отличии от испанского форварда, итальянец имеет еще два с половиной года действующего соглашения с нынешним клубом, в то время как Льоренте завершит свои отношения с «южанами» в конце июня 2021 года.

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