"Ювентус" представил тренировочную форму. Она черно-розовая и сделана из пластика. Фото

"Ювентус" представил форму, в которой футболисты будут проводить предматчевые тренировки в следующем сезоне.
Экипировка разработана совместно с adidas и Parley for the Oceans, организации по защите мирового океана от загрязнения пластиком. В ее основе – переработанные пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пакеты, выловленный в прибрежных водах.
Форма выполнена в виде черно-розовых пятен и разводов.
Parley for the Oceans и adidas ранее уже создавали экипировку из пластика для "Реала", "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".
Rise above. 🌊— JuventusFC (@juventusfc) 3 июня 2019 г.
La nostra nuova maglia pre-match 19/20 pre-match by adidas Football, realizzata con plastica degli Oceani @parleyforoceans.
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