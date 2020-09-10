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«Ювентус» предложит Игуаину 2,5 миллиона евро за досрочный разрыв контракта

07:05

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к тому, чтобы покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринский клуб готов предложить 32-летнему аргентинцу 2,5 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное прекращение контракта. Сообщалось, что игроком интересуется «Интер Майами».

В минувшем сезоне серии А Игуаин провел 32 матча, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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