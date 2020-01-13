«Ювентус» победил «Рому», Роналду отличился с пенальти

«Рома» дома проиграла «Ювентусу» (1:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме.

В составе гостей по разу отличились защитник Мерих Демирал и форвард Криштиану Роналду с 11-метровой отметки. У «Ромы» — единственный гол забил Диего Перотти.

Команда Маурицио Сарри занимает первое место в турнирной таблице серии А с 48 очками. «Рома» — 35 баллов и 5-я строчка. Для римлян это поражение стало вторым подряд в чемпионате.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Рома» — «Ювентус» — 1:2 (0:2)

Голы: Мерих Демирал, 3 (0:1). Криштиану Роналду, 10 — с пенальти (0:2). Перотти, 68 — с пенальти (1:2).

«Рома»: Пау Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 36), Диавара, Верету (Кристанте, 66), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82), Джеко.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Мерих Демирал (де Лигт, 19), Алекс Сандру, Рабьо, Пьянич, Матюиди, Рэмси (Данилу, 69), Криштиану Роналду, Дибала (Игуаин, 69).

Предупреждения: Верету, 9. Пьянич, 12. Коларов, 15. Манчини, 26. де Лигт, 32. Куадрадо, 45. Кристанте, 82. Калинич, 83. Флоренци, 90+4.

Судья: Гвида (Италия).

12 января. Рим. Стадион Олимпийский.