«Ювентус» обыграл «Рому» и вышел в полуфинал Кубка Италии, несмотря на автогол Буффона

«Ювентус» обыграл «Рому» в матче 1/4 финала Кубка Италии (3:1). Туринцы забили три гола в первом тайме. Забитые мячи на свой счет записали Криштиану Роналду, Родриго Бентанкур и Леонардо Бонуччи. После перерыва римская команда сократила отставание благодаря автоголу Джанлуиджи Буффона.

За выход в финал туринская команда поборется с победителем встречи «Милан» — «Торино».

Кубок Италии

1/4 финала

«Ювентус» — «Рома» — 3:1 (3:0)

Голы: Криштиану Роналду, 26 (1:0). Бентанкур, 38 (2:0). Бонуччи, 45+2 (3:0). Буффон, 50 — в свои ворота (3:1).

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу (Куадрадо, 41), Алекс Сандру, Ругани, Пьянич, Рабьо (Матюиди, 77), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин, Дуглас Коста (Рэмси, 67).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци (Верету, 68), Манчини, Кристанте, Пеллегрини, Диавара (Бруну Перес, 76), Калинич, Дженгиз Юндер, Клайверт (Сантон, 46).

Предупреждения: Кристанте, 31. Игуаин, 65. Матюиди, 80.

Судья: Рокки.

22 января. Турин. Стадион «Алльянц».