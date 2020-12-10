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«Ювентус» намерен продлить контракт с Куадрадо

10 декабря 2020, 15:59
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«Ювентус» начал переговоры по новому контракту с вингером Хуаном Куадрадо, сообщает Transfermarketweb со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, клуб из Турина хочет сохранить 32-летнего футболиста, чье нынешнее соглашение действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/21 Куадрадо провел за «Ювентус» 14 матчей, на счету колумбийца 8 результативных передач.

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