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«Ювентус» может уволить Сарри и вернуть Аллегри

10 февраля 2020, 12:56
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Руководство «Ювентуса» рассматривает возможность увольнения главного тренера Маурицио Сарри, сообщают итальянские СМИ. Также указано, что рассматривается возможность вернуть на эту должность Массимилиано Аллегри, который покинул команду в конце прошлого сезона.

Как информирует La Repubblica, в руководстве «Юве» есть группа, которая хотела бы вернуть Аллегри. При этом президент «Старой синьоры» Андреа Аньелли не полностью доверяет Сарри из-за последних выступлений команды. При этом Аллегри все еще находится на контракте в «Юве», несмотря на увольнение. Ранее тренер заявил, что хочет взять год отпуска перед тем, как вернуться к работе.

«Ювентус» в последнем матче уступил «Вероне» (1:2) в чемпионате Италии и позволил «Интеру» догнать себя. Команды делят первое место, имея в активе 54 очка. У идущего третьим «Лацио» 53 очка.

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