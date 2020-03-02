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«Ювентус» из-за коронавируса будет пускать болельщиков на стадион по месту жительства

2 марта 2020, 18:24
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«Ювентус» объявил об ужесточении правил допуска на стадион команды. На ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» туринцы пустят болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства.

Причиной стала эпидемия коронавируса в Италии. Игру 4 марта против «россонери» могут посетить все зрители, кроме жителей ряда регионов, где наблюдаются вспышки заболеваний. Если у стюардов возникнут сомнения по поводу места проживания фаната, его могут не допустить на матч.

Ранее из-за эпидемии коронавируса был перенесен ряд спортивных состязаний, включая матч чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером».

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