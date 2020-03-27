«Ювентус» интересуется ван де Беком

«Ювентус» заинтересован в полузащитнике «Аякса» Донни ван де Беке, сообщает Goal.com.

По информации источника, «бьяконери» готовы составить «Реалу» конкуренцию в борьбе за футболиста. Сообщается, что на 22-летнего голландца также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

В сезоне-2019/20 ван де Бек забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.