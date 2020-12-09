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«Ювентус» и «Атлетико» интересуются форвардом «Лацио» Корреа

10:58
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Нападающий «Лацио» Хоакин Корреа привлек к себе внимание нескольких топ-клубов, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летним аргентинцем интересуются «Ювентус», «Милан» и «Атлетико». Сообщается, что трансфер футболиста может обойтись в сумму от 50 до 55 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Корреа провел за «Лацио» 14 матчей, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 30 миллионов евро.

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