«Ювентус» хочет расстаться с Хедирой, Де Шильо и Пьяцей

«Ювентус» в это трансферное окно хочет расстаться с несколькими игроками, чтобы разгрузить платежную ведомость. Клуб попытается отправить в другие команды защитника Маттиа Де Шильо, а также полузащитников Сами Хедиру и Марко Пьяцу, сообщает Tuttosport.

Если все три игрока покинут клуб, то это позволит «Юве» сэкономить около 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне 33-летний Хедира провел за «Ювентус» 18 матчей, отдав одну голевую передачу. Он пропустил большую часть чемпионата из-за травмы колена и надрыва приводящей мышцы бедра.

В минувшем сезоне 27-летний Де Шильо провел 13 матчей во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку.

26-летний Пьяца заканчивал сезон на правах аренды в «Андерлехте», но из-за эпидемии коронавируса успел провести в Бельгии только четыре матча и забить один мяч.