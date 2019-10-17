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«Ювентус» хочет продлить контракт с Войчехом Щенсны

17 октября 2019, 17:08
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«Ювентус» рассчитывает на продление соглашения с голкипером команды Войчехом Щенсны, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Сообщается, что «Юве» хочет продлить контракт с поляком до лета 2024 года. При этом он может рассчитывать на небольшое увеличение зарплаты. Указано, что переговоры проходят успешно. Ожидается, что вскоре о новом контракте будет объявлено официально.

29-летний вратарь в текущем сезоне провел семь матчей за «Старую синьору», пропустил семь мячей и трижды отыграл «на ноль».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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