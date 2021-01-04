«Ювентус» готов платить Дибале 12 миллионов евро
4 января 2021, 03:00
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продлить контракт с клубом. По информации Tuttosport, туринский клуб предлагает ему зарплату 12 миллионов евро в год. Переговоры возобновят в следующем месяце.
Нынешнее соглашение 27-летнего аргентинца рассчитано до 2022 года.
В сезоне-2020/21 Дибала провел 14 матчей за «Ювентус» и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.
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