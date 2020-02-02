«Ювентус» назвал стартовый состав на матч 22-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины».

«Ювентус»: Щенснсы, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандру, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Де Шильо, Ругани, Кокколо, Рэмси, Матюиди, Бернардески, Дибала.

Матч начнется в 14.30 по московскому времени.