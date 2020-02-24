Все матчи следующего тура серии А могут перенести из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи следующего, 26-го тура итальянской серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.

— Я не думаю, что всего за одну неделю мы сможем настолько справиться с инфекцией, чтобы возобновить спортивные мероприятия, — цитирует премьер-министра Football Italia. — Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать ее. Будем следить за развитием заболевания и оценим возможность переноса всех матчей на следующей неделе.

Если решение о переносе будет принято, оно коснется не только серии А, но и остальных дивизионов, включая любительские лиги. Матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец», который состоится 27 февраля, может быть сыгран при пустых трибунах. В 25-м туре чемпионата Италии были перенесены четыре матча. О новой дате их проведения пока не сообщается.

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