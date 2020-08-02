Чемпионат Италии, 38-й тур: результаты всех матчей
1 августа, субботу
«Брешиа» — «Сампдория» — 1:1 (0:1)
Голы: Лерис, 41 (0:1). Торрегросса, 49 — с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Квальярелла, 27 (мимо).
«Брешиа»: Андреначчи, Гастальделло (Семприни, 59), Матею, Сабелли, Мангравити, Дессена, Шпалек (Ндой, 59), Змрхал, Тонали, Торрегросса, Ай (Доннарумма, 68. Вивиани, 78).
«Сампдория»: Фальконе, Йосида, Тонелли (Колли, 19), Депаоли, Ауджелло, Бертолаччи (Аскильдсен, 72), Лерис (Линетти, 68), Виейра (Торсби, 73), Марони (Янкто, 68), Квальярелла, Габбьядини.
Предупреждения: Гастальделло, 26. Виейра, 36. Фальконе, 48. Аскильдсен, 81.
Удаление: Аскильдсен, 90+1. Судья: Фаббри.
1 августа. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».
«Милан» — «Кальяри» — 3:0 (1:0)
Голы: Клаван, 10 — в свои ворота (1:0). Ибрагимович, 55 (2:0). Самуэль Кастильехо, 57 (3:0).
Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 44 (вратарь).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Дуарте, 79), Калабрия, Эрнандез, Габбиа, Беннасер (Брешанини, 66), Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Салемакерс, 65), Самуэль Кастильехо (Мальдини, 65), Леан (Бонавентура, 38).
«Кальяри»: Краньо, Клаван (Карбони, 62), Ликояннис, Маттьелло (Ладинетти, 62), Чеппителли, Валюкевич, Ионицэ (Маригозу, 79), Перейро (Палоски, 62), Нандес, Фараго, Симеоне (Паволетти, 90).
Предупреждения: Перейро, 13. Фараго, 45. Краньо, 58. Салемакерс, 67.
Судья: Серра. 1 августа. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца»
«Аталанта» — «Интер» — 0:2 (0:2)
Голы: Д`Амброзио, 1 (0:1). Янг, 20 (0:2).
«Аталанта»: Голлини (Спортьелло, 5), Толой, Кальдара, Джимсити, Гозенс, Кастань (Хатебур, 60), де Рон, Пашалич (Малиновский, 61), Фройлер (Муриэль, 61), Гомес (Да Рива, 90+1), Сапата.
«Интер»: Ханданович, Годин, Янг (Эриксен, 90), де Фрай, Д`Амброзио (Бираги, 78), Бастони (Шкриньяр, 77), Брозович, Гальярдини, Барелла (Моузес, 90), Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Предупреждения: де Фрай, 23. Джимсити, 25. Толой, 44. Брозович, 56. Ханданович, 86. Судья: Джакомелли.
1 августа. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
«Наполи» — «Лацио» — 3:1 (1:1)
Голы: Руис, 9 (1:0). Иммобиле, 22 (1:1). Инсинье, 54 — с пенальти (2:1). Политано, 90+2 (3:1).
«Наполи»: Оспина, Манолас, Мариу Руй (Гулям, 78), Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски (Политано, 85), Лоботка (Демме, 79), Руис, Кальехон (Лосано, 78), Мертенс, Инсинье (Эльмас, 84).
«Лацио»: Стракоша, Ачерби (Баштуш, 63), Габаррон (Вавро, 63), Луис Фелипе, Пароло (А.Андерсон, 87), Луис Альберто, Марушич, Милинкович-Савич, Лаццари (Лукаку, 83), Иммобиле, Корреа (Адеканье, 87).
Предупреждения: Кулибали, 15. Иммобиле, 69. Мариу Руй, 69. Милинкович-Савич, 90+4. Эльмас, 90+4. Судья: Кальварезе.
1 августа. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
«Ювентус» — «Рома» — 1:3 (1:2)
Голы: Игуаин, 5 (1:0). Калинич, 23 (1:1). Перотти, 44 — с пенальти (1:2). Перотти, 52 (1:3).
«Ювентус»: Щенсны (Пинсольо, 73), Бонуччи (Мерих Демирал, 51), Данилу, Ругани, Фработта, Матюиди, Рабьо (Рэмси, 51), Мураторе, Игуаин (Вриони, 79), Бернардески (Оливьери, 72), Дзанимаккья.
«Рома»: Фузату, Фасио, Смоллинг, Дзаппакоста, Роджер Ибаньес (Сантон, 56), Калафьори (Бруну Перес, 60), Кристанте (Жуан Жезус, 56), Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 56), Вильяр, Калинич, Перотти (Клайверт, 73).
Предупреждения: Ругани, 21. Смоллинг, 40. Перотти, 45+1. Кристанте, 54. Фасио, 90+4. Судья: Рокки.
1 августа. Турин. Стадион «Алльянц».
2 августа, воскресенье
СПАЛ — «Фиорентина» — 1:3 (1:1)
Голы: Данкан, 30 (0:1). Д`Алессандро, 39 (1:1). Куаме, 89 (1:2). Пульгар, 90+4 — с пенальти (1:3).
СПАЛ: Тьям, Томович, Викари, Бонифаци, Д`Алессандро (Тунев, 86), Дабо, Миссироли, Валоти, Фарес (Саламон, 80), Мурджа (Стрефецца, 62. Ди Франческо, 80), Куэльяр (Хорват, 61).
«Фиорентина»: Терраччано, Чеккерини, Венути (Кутроне, 65), Лирола, Миленкович, Игор, Данкан (Терзич, 90+5), Пульгар, Агудело (Куаме, 55), Кьеза (Далле Мура, 90+5), Влахович (Соттиль, 65).
Предупреждения: Фарес, 45. Кьеза, 90+2.
2 августа. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
«Дженоа» — «Верона» — 3:0 (3:0)
Голы: Санабрия, 13 (1:0). Санабрия, 25 (2:0). Ромеро, 44 (3:0).
«Дженоа»: Перин, Сапата, Кришито (Баррека, 23), Мазиелло, Анкерсен, Ромеро, Бехрами, Лерагер, Ягелло (Кассата, 83), Пандев (Пинамонти, 82), Санабрия (Гольданига, 64).
«Верона»: Радунович, Фараони, Гюнтер (Сальседо, 75), Димарко, Ррахмани, Мигел Велозу, Лазович, Эйсерик, Пессина (Паццини, 46), Амрабат, Ди Кармине (Борини, 46).
Предупреждения: Санабрия, 6. Ромеро, 45+3. Мазиелло, 48.
Удаления: Ромеро, 61. Кассата, 90+1. Амрабат, 90+1.
Судья: Иррати. 2 августа. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Лечче» — «Парма» — 3:4 (2:2)
Голы: Лучони, 11 — в свои ворота (0:1). Капрари, 24 (0:2). Барак, 40 (1:2). Меккарьелло, 45 (2:2). Корнелиус, 52 (2:3). Инглезе, 66 (2:4). Лападула, 68 (3:4).
«Лечче»: Габриэл, Донати, Лучони, Делль`Орко (Вера, 70), Меккарьелло (Монтеризи, 88), Манкосу (Шахов, 61), Тахцидис (Маер, 61), Сапонара, Барак, Фалько (Петриччоне, 61), Лападула.
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Дармиан, Лаурини (Реджини, 54), Гальоло, Барилла, Куртич, Эрнани (Силигарди, 53), Кулушевски (Жервинью, 71), Капрари, Корнелиус (Инглезе, 62).
Предупреждения: Куртич, 34. Бруну Алвеш, 45.
Судья: Мариани. 2 августа. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
«Болонья» — «Торино» — 1:1 (1:0)
Голы: Сванберг, 18 (1:0). Дзадза, 66 (1:1).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Денсвил, Медель, Сориано, Сванберг (Балдурссон, 72), Схаутен (Домингес, 72), Паласио (Сантандер, 46), Барроу (Сансоне, 46), Ювара (Сков Ольсен, 77).
«Торино»: Розати, Ансальди (Эйна, 50), Джиджи (Челезия, 90+2), Иццо (Нкулу, 76), Бремер, Ринкон, Лукич, Дзадза, Верди, Белотти, Беренгер.
Предупреждения: Ансальди, 45+2. Ринкон, 56. Беренгер, 60. Сантандер, 76. Сориано, 80. Медель, 85.
Судья: Ди Мартино. 2 августа. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1 (0:0)
Гол: Окака Чука, 53.
«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Толян (Мерт Мюлдюр, 82), Рожериу (Пиччинини, 82), Феррари, Бурабия, Локателли (Гион, 67), Траоре (Гараслин, 57), Капуто, Джуричич (Распадори, 57), Берарди.
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Фофана, 62), Де Майо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Уоллас (Палумбо, 90+4), Сема (тер Авест, 84), Окака Чука (Несторовски, 83), де Пауль, Лазанья.
Предупреждения: Пелузо, 11. Муссо, 90+5. Судья: Амабиле.
2 августа. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».