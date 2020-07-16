Чемпионат Италии, 33-й тур: расписание и трансляции всех матчей
33-й тур чемпионата Италии.
14 июля, вторник
«Аталанта» — «Брешиа» — 6:2 (4:1)
Голы: Пашалич, 2 (1:0). Торрегросса, 8 (1:1). де Рон, 25 (2:1). Малиновский, 28 (3:1). Сапата, 30 (4:1). Пашалич, 55 (5:1). Пашалич, 58 (6:1). Шпалек, 83 (6:2).
«Аталанта»: Спортьелло (Росси, 80), Кальдара, Джимсити (Чиборра, 74), Гозенс, Кастань (Белланова, 73), Шутало, де Рон, Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич, Тамез, Сапата (Колли, 46).
«Брешиа»: Андреначчи, Матею, Чансельор, Мангравити, Семприни, Дессена, Бьяднасон, Шпалек, Вивиани (Тонали, 57), Доннарумма (Ай, 67), Торрегросса (Ндой, 61).
Судья: Манганьелло.
14 июля. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
15 июля, среда
«Сампдория» — «Кальяри» — 3:0 (2:0)
Голы: Габбьядини, 8 (1:0). Бонаццоли, 40 (2:0). Бонаццоли, 53 (3:0).
«Сампдория»: Аудеро, Йосида, Депаоли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Линетти (Берешиньски, 70), Янкто, Торсби, Габбьядини (Бертолаччи, 70), Бонаццоли (Квальярелла, 70).
«Кальяри»: Краньо, Ликояннис, Пизакане, Валюкевич (Фараго, 57), Карбони, Бирса (Маттьелло, 78), Ионицэ (Жоау Педру, 46), Рог, Нандес, Рагатцу (Перейро, 46), Симеоне (Палоски, 78).
Предупреждения: Ионицэ, 16. Рог, 69.
Судья: Пайретто.
15 июля. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Болонья» — «Наполи» — 1:1 (0:1)
Голы: Манолас, 7 (0:1). Барроу, 80 (1:1).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай (Денсвил, 84), Томиясу, Медель (Поли, 78), Сориано, Домингес (Балдурссон, 78), Паласио, Крейчи (Дейкс, 65), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 65).
«Наполи»: Мерет, Манолас, Максимович, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски (Аллан, 83), Эльмас (Руис, 69), Демме, Милик (Мертенс, 69), Лосано (Инсинье, 61), Политано (Кальехон, 62).
Предупреждения: Томиясу, 46. Ди Лоренцо, 90.
Судья: Пиччинини.
15 июля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
«Милан» — «Парма» — 3:1 (0:1)
Голы: Куртич, 44 (0:1). Кессье, 55 (1:1). Романьоли, 59 (2:1). Хакан Чалханоглу, 77 (3:1).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти (Калабрия, 46), Эрнандез (Лаксальт, 80), Билья (Беннасер, 56), Бонавентура, Кессье, Ибрагимович, Хакан Чалханоглу (Крунич, 80), Леан (Ребич, 61).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 46), Якопони, Дармиан, Гальоло, Куртич, Бругман (Эрнани, 63), Грасси (Инглезе, 63), Кулушевски, Жервинью, Корнелиус (Карамо, 14. Капрари, 80).
Предупреждения: Конти, 33. Грасси, 33. Дармиан, 65.
Судья: Иррати.
15 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Лечче» — «Фиорентина» — 1:3 (0:3)
Голы: Кьеза, 6 (0:1). Геззаль, 38 (0:2). Кутроне, 40 (0:3). Шахов, 88 (1:3).
Нереализованный пенальти: Пульгар, 11 (вратарь).
«Лечче»: Габриэл, Донати, Рисполи, Лучони, Пас (Делль`Орко, 65), Манкосу, Маер (Вера, 72), Петриччоне (Тахцидис, 65), Барак, Фариас (Сапонара, 46), Бабакар (Шахов, 72).
«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Пеццела (Чеккерини, 46), Лирола, Миленкович, Рибери (Агудело, 83), Данкан (Кастровилли, 70), Пульгар, Геззаль, Кьеза (Венути, 65), Кутроне (Влахович, 65).
Предупреждения: Рибери, 10. Габриэл, 10. Бабакар, 21. Геззаль, 27. Донати, 36.
Судья: Гвида.
15 июля. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».
«Рома» — «Верона» — 2:1 (2:0)
Голы: Верету, 10 — с пенальти (1:0). Джеко, 45+3 (2:0). Пессина, 47 (2:1).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Спинаццола, Бруну Перес (Дзаппакоста, 66), Манчини, Роджер Ибаньес (Вильяр, 90+2), Мхитарян (Перотти, 88), Верету, Пеллегрини (Кристанте, 66), Диавара (Дзаньоло, 66), Джеко.
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Эмпереур, Кумбулла (Димарко, 19), Мигел Велозу (Агьеманг-Баду, 83), Лазович, Верре (Эйсерик, 64), Дзакканьи (Сальседо, 64), Пессина, Амрабат (Стемпиньски, 83).
Предупреждения: Мигел Велозу, 9. Манчини, 63. Пессина, 67. Дзаньоло, 71. Кристанте, 79. Эйсерик, 90+5. Вильяр, 90+6.
Судья: Мареска.
15 июля. Рим. Стадион Олимпийский.
«Сассуоло» — «Ювентус» — 3:3 (1:2)
Голы: Данилу, 5 (0:1). Игуаин, 12 (0:2). Джуричич, 29 (1:2). Берарди, 51 (2:2). Капуто, 54 (3:2). Алекс Сандру, 64 (3:3).
«Сассуоло»: Консильи, Пелузо, Кирикеш (Марлон, 75), Кирьякопулос, Мерт Мюлдюр, Маньянелли (Бурабия, 67), Локателли, Капуто, Джуричич (Траоре, 67), Берарди (Феррари, 86), Бога (Распадори, 86).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини (Ругани, 46), Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Матюиди (Рэмси, 81), Пьянич (Рабьо, 57), Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин (Дибала, 57), Бернардески (Дуглас Коста, 62).
Предупреждения: Маньянелли, 42. Бернардески, 45+1. Кирьякопулос, 53. Берарди, 58. Криштиану Роналду, 62. Бонуччи, 81. Бурабия, 90. Рэмси, 90+5.
Судья: Валери.
15 июля. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
«Удинезе» — «Лацио» — 0:0
«Удинезе»: Муссо, Найтинк (Самир, 83), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Яяло (Уоллас, 45+1), Фофана, Сема (тер Авест, 68), Окака Чука (Теодорчик, 68), де Пауль, Лазанья.
«Лацио»: Стракоша, Раду (Лукаку, 51), Ачерби, Луис Фелипе (Катальди, 74), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (А.Андерсон, 79), Кайседо (Адеканье, 79), Иммобиле, Хони (Баштуш, 51).
Предупреждения: Окака Чука, 3. Кайседо, 16. Луис Фелипе, 39. Стрюгер Ларсен, 45+1. Луис Альберто, 83.
Судья: Абиссо.
15 июля. Удине. Стадион «Дачия Арена».
16 июля, четверг
«Торино» — «Дженоа»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
СПАЛ — «Интер»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45