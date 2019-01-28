Войчех Щенсны: "Ювентус" сыграл плохо, но победил благодаря характеру"

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны - о победе над "Лацио" (2:1) в 21-м туре чемпионата Италии.

- В первые 60 минут на нашу игру было невозможно смотреть. Мы заслуженно проигрывали. Но затем мы показали характер и сумели выиграть, даже сыграв плохо, - цитирует вратаря официальный сайт клуба. - Мы пропустили только один гол, потому что поняли, что нам нужно изменить наш настрой. Что касается комплиментов со стороны Массимилиано Аллегри, то это естественно, что ты прогрессируешь, когда играешь вместе с суперзвездами. Я следую примеру наших лидеров. Может, однажды я сам стану одним из них.

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