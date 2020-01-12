Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал в своем Instagram новую фотографию после матча 19-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0), где швед отметился голом впервые после возвращения в команду.

«Один — сильный, вместе — сильнее», — подписал фото Ибрагимович.

На счету Златана 2 игры за «Милан» в текущем сезоне и один гол.

Ибрагимович подписал контракт с итальянским клубом 2 января 2020-го.