Бывший главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла написал открытое письмо по поводу своего увольнения. Он был отправлен в отставку после поражения от «Ромы» со счетом 1:4.

— Фанаты во Флоренции заслуживали большего, — приводит Football Italia слова Монтеллы. — Они заняли место в моем сердце навсегда. Были допущены некоторые ошибки. Мной, моим штабом, футболистами. Но виноваты не только мы. Нам ставили задачу использовать тех или иных футболистов. Но никто не спрашивал меня, чего я хочу. И мне ни разу не ставили цели на сезон. Было ясно, что это переходный сезон. В таких сезонах всегда есть взлеты и падения. Их надо переживать вместе. Мы ждали января, чтобы обновить состав, повысить уровень конкуренции. Мы вместе анализировали проблемы. Я бы солгал, сказав, что не разочарован таким поворотом. Уверен, что во второй части сезона мы бы прибавили.