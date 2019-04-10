Винченцо Монтелла: "Было много предложений, но я выбрал "Фиорентину"

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Монтелла заявил, что у него было много предложений о работе, однако он выбрал "фиалок". 44-летний итальянский специалист в среду подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.

- Я согласился, потому что я люблю эту профессию, и это неправда, что у меня не было альтернативы, - приводит слова Монтеллы Football Italia. - У меня было много предложений, в том числе из Италии, но они не были убедительными.

Я изменился - теперь у меня есть еще несколько седых волос. Опыт повлиял на меня в лучшую сторону, в том числе негативный. Я без ума от этой работы и вижу игроков, которые могут прогрессировать. Как только мне позвонили из "Фиорентины", мы даже не говорили о цифрах.

Монтелла уже возглавлял "фиалок" с 2012 по 2015 год. Он также был главным тренером "Сампдории", "Милана" и "Севильи".

"Фиорентина" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков после 31 тура.

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