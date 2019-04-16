Виктория Боня: "У Роналду и Шейк был контракт на пять лет"

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет. Пара состояла в отношениях с 2010 по 2015 год.

– Сейчас женщины готовы на все, – приводит слова Бони Teleprogramma. - У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа.

Напомним, Роналду состоит в отношениях с Джорджиной Родригес. 12 ноября 2017 года девушка родила португальцу дочь.

Девушки Криштиану. А любит он Ирину Шейк

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