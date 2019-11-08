Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль является главной трансферной целью «Интера» в зимнее трансферное окно. На его приобретение настаивает главный тренер миланцев Антонио Конте, утверждает Tuttosport.

«Интер» сделает зимой предложение по Видалю в размере 25 миллионов евро. Ранее сам 32-летний чилиец заявлял, что хотел бы вновь поработать с Конте.

В текущем сезоне на счету Видаля 3 гола в 8 матчах чемпионата Испании.

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