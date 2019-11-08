Видаль — главная трансферная цель «Интера» зимой
8 ноября 2019, 22:23
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль является главной трансферной целью «Интера» в зимнее трансферное окно. На его приобретение настаивает главный тренер миланцев Антонио Конте, утверждает Tuttosport.
«Интер» сделает зимой предложение по Видалю в размере 25 миллионов евро. Ранее сам 32-летний чилиец заявлял, что хотел бы вновь поработать с Конте.
В текущем сезоне на счету Видаля 3 гола в 8 матчах чемпионата Испании.
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...