Весли Снайдер: «Лаутаро Мартинес должен остаться в «Интере» и выиграть какой-нибудь трофей»

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Весли Снайдер считает, что нападающему «нерадзурри» Лаутаро Мартинесу рано покидать чемпионат Италии.

— Уверен, Лаутаро должен остаться в Италии, — сказал в интервью сайту Джанлуки Ди Марцио Снайдер. — У него есть потенциал стать одним из лучших в мире, но для начала ему нужно что-нибудь выиграть с «Интером». Конечно, он может уйти в «Барселону», но если он действительно настроен на переход, то я предпочел бы, чтобы Мартинес стал игроком «Реала».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 22-летний аргентинец близок к переходу в «Барселону».