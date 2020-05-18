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Весь футбол в Италии, включая серию А, приостановлен до 14 июня

18 мая 2020, 21:56

Весь футбол в Италии, включая серию А, будет приостановлен до 14 июня, информирует Football Italia.

Командные тренировки клубов серии А должны были возобновиться сегодня, и лига надеялась возобновить чемпионат 13 июня. Тем не менее, ФПГ объявил в своем заявлении сегодня вечером, что он согласился с указом, подписанным премьер-министром Джузеппе Конте, о приостановлении всех спортивных мероприятий и соревнований до 14 июня.

Это означает, что чемпионат Италии не сможет возобновиться до 15 июня. На 18 мая в Италии зафиксировано 225 435 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Италии составляет 31 908 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.

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