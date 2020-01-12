«Верона» вырвала победу у «Дженоа», Кришито провел весь матч

«Верона» дома выиграла у «Дженоа» (2:1) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Хозяева уступали со счетом 0:1 по ходу игры.

В составе «Вероны» отличились хавбеки Валерио Верре и Маттиа Дзакканьи. У «Дженоа» единственный гол забил форвард Антонио Санабрия.

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито вышел в старте «Дженоа» и провел на поле весь матч.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Верона» — «Дженоа» — 2:1 (0:1)

Голы: Санабрия, 41 (0:1). Верре, 55 — с пенальти (1:1). Дзакканьи, 65 (2:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Давидович, 90+4), Дзакканьи (Паццини, 88), Пессина, Амрабат (Э.Агьеманг-Баду, 90+1).

«Дженоа»: Перин, Кришито, Анкерсен, Баррека, Бираски, Ромеро, Шене (Бехрами, 52), Стураро, Кассата, Пандев (Фавилли, 59), Санабрия (Агудело, 75).

Предупреждения: Ррахмани, 3. Кришито, 25. Шене, 28. Амрабат, 49. Пандев, 50. Верре, 56. Бехрами, 73. Кассата, 77. Фавилли, 79.

Судья: Мариани (Италия).

12 января. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».