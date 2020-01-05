«Верона» выиграла у СПАЛа, Паццини забил гол

СПАЛ проиграл «Вероне» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились форварды Джампаоло Паццини и Мариуш Стемпиньски.

«Верона» с 22 очками занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. СПАЛ — 12 баллов и 19-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

СПАЛ — «Верона» — 0:2 (0:1)

Голы: Паццини, 14 (0:1). Стемпиньски, 85 (0:2).

СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари (Фелипе, 77), Игор, Куртич, Миссироли, Валоти, Стрефецца (Флоккари, 83), Палоски (Ди Франческо, 56), Петанья.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агьеманг-Баду, 80), Пессина, Паццини (Стемпиньски, 73).

Предупреждения: Стрефецца, 45+1. Дзакканьи, 66.

Удаление: Томович, 38.

Судья: Гвида (Италия).

5 января. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».