«Верона» разгромила «Лечче»

«Верона» одержала разгромную победу над «Лечче» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились защитник Павел Давидович, хавбек Маттео Пессина и форвард Джампаоло Паццини.

Чемпионат Италии. Серия А

21-й тур

«Верона» — «Лечче» — 3:0 (2:0)

Голы: Давидович, 19 (1:0). Пессина, 34 (2:0). Паццини, 87 — с пенальти (3:0).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Ррахмани, Давидович, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович, Верре (Борини, 49), Пессина, Амрабат (Агьеманг-Баду, 88), Ди Кармине (Паццини, 73).

«Лечче»: Габриэл (Вигорито, 28), Россеттини, Донати, Рисполи, Лучони (Маер, 43), Делль`Орко, Манкосу, Тахцидис, Дейола, Бабакар (Меккарьелло, 69), Лападула.

Предупреждения: Тахцидис, 15. Фараони, 30. Делль`Орко, 58. Амрабат, 65.

Удаление: Делль`Орко, 68.

Судья: Абиссо (Италия).

26 января. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».