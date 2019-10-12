Ван дер Сар рассказал, чем де Лигт похож на Роналду

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением о бывшем игроке голландского клуба Маттейсе де Лигте, который в летнее трансферное окно перешел в «Ювентус».

— У него менталитет человека, который всегда старается совершенствоваться, он хочет быть лучшим в мире, — цитирует голландца ESPN. — Я уже видел таких игроков, как он. Один из них играет вместе с ним, это Криштиану Роналду.

Я играл с ним в «Манчестер Юнайтед» и видел желание усердно работать, быть лучшим. У него такой же голод, как у де Лигта.

В Италии де Лигт должен выучить новый язык. Травма Кьеллини помогла ему сразу войти в основной состав, но, возможно, оказала большое давление.

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