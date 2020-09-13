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«Вальядолид» не возобновил продажу сезонных абонементов

13 сентября 2020, 08:34
Заявление «Вальядолида». Фото ФК «Вальядолид».
Заявление «Вальядолида». Фото ФК «Вальядолид».
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Руководство «Вальядолида» приняло решение не открывать продажу абонементов на сезон, сообщает сайт клуба.

Пока неизвестно, когда именно болельщики смогут вернуться на трибуны испанских стадионов. Предположительно, это может случиться не раньше начала 2021 года.

В первом туре нового сезона чемпионата Испании «Вальядолид» на своем поле примет «Реал Сосьедад». Встреча должна состояться 13 сентября.

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